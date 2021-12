Venezia-Juventus, nuovi guai per Allegri: infortunio e cambio

Nuovi problemi per Massimiliano Allegri, altro infortunio durante la gara Venezia-Juventus: bianconero costretto subito al cambio

Arriva un’altra brutta notizia per Massimiliano Allegri durante il match Venezia-Juventus (in corso in questi minuti). Il tecnico livornese perde di nuovo Dybala per infortunio. L’attaccante argentino, dopo appena 11 minuti di gioco, ha accusato un problema muscolare al ginocchio destro, successivamente fasciato.

L’ex Palermo ha capito subito che non si trattava di qualcosa di superficiale e, amareggiato, ha chiesto subito il cambio scuotendo la testa. Al suo posto è entrato il gioiello brasiliano Kaio Jorge. Si teme un problema serio, nelle prossime ore verranno effettuati gli accertamenti del caso per capirne di più.

Venezia-Juventus, infortunio e cambio per Dybala

La ‘Joya’ continua ad essere frenata dai problemi fisici. Per questo motivo non riesce ancora ad imporsi e trascinare il suo gruppo. Una vera e propria batosta, con la Juve che ora spera non si tratti di uno stop lungo considerando anche le assenze che già ci sono.