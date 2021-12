Addio Juventus, Sarri lo mette nel mirino: i bianconeri tentano lo scambio

Un vero e proprio flop per la Juventus, che decide di scaricarlo. Sulle sue tracce spunta la Lazio e i bianconeri pensano allo scambio

Ancora un passo falso sia per la Juventus che per la Lazio. I bianconeri dalla trasferta di Venezia sono usciti con solamente un punto, mentre i biancocelesti contro il Sassuolo sono usciti sconfitti per 2-1. Entrambi i club non vivono uno dei loro migliori momenti, così iniziano a pensare al calciomercato di gennaio.

La Juventus per quanto riguarda le cessioni sembrerebbe aver inserito nella lista degli addii il nome di Arthur, centrocampista arrivato dal Barcellona due anni fa nello scambio con Miralem Pjanic. In due anni il brasiliano non ha mai convinto a pieno la società, tra prestazioni sottotono e diversi infortuni. Così a mettere gli occhi sul centrocampista di Massimiliano Allegri potrebbe essere proprio Maurizio Sarri. Occasione per la Juventus per tentare lo scambio con uno degli obiettivi in casa Lazio.

Arthur scaricato da Allegri, Lazio in agguato: scambio con Luiz Felipe o Luis Alberto

Due anni in maglia Juventus, e mai la piena certezza di aver fatto un grande colpo per i bianconeri. Così Arthur non è riuscito a convincere la società in 39 partite disputate in due stagioni tra campionato e coppe. Sotto la gestione Allegri il brasiliano quest’anno ha collezionato solamente otto presenze, senza mai convincere a pieno.

Così, secondo quanto riportato dal giornalista Marcello Chirico, a mettere gli occhi su Arthur sarebbe la Lazio, ma con un grande ostacolo da superare. Infatti il brasiliano sarebbe valutato circa 60 milioni, cifra troppo grande per le casse della Lazio al momento. Così i bianconeri potrebbero approfittarne per puntare allo scambio con Luiz Felipe, centrale difensivo in scadenza con il club capitolino, o con Luis Alberto, centrocampista in rottura con Sarri.