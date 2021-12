Il Milan di Stefano Pioli potrebbe perdere Brahim Diaz. In caso di addio dello spagnolo, i rossoneri virerebbero su Rayan Cherki, stellina del Lione in Ligue 1: le ultime di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli sta cercando riscatto nel campionato italiano di Serie A. I rossoneri infatti, dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Liverpool di Jurgen Klopp, non sono riusciti ad andare oltre il pareggio nel match contro l’Udinese di Cioffi.

Il gol di Ibrahimovic ha pareggiato i conti all’ultimo secondo per il Diavolo che domenica sera ospiterà a San Siro il Napoli di Luciano Spalletti, diretta concorrente per la vittoria finale nel campionato di Serie A. Fra i protagonisti in negativo della sfida contro l’Udinese c’è Brahim Diaz, trequartista spagnolo arrivato dal Real Madrid con il club Blanco che ha un diritto di recompra sul fantasista.

Nonostante la prestazione non particolarmente esaltanta contro l’Udinese infatti, Brahim Diaz potrebbe seriamente tornare a vestire la maglia del Real Madrid visto il buon inizio di stagione con i rossoneri. In questo caso, il Milan dovrebbe tornare sul calciomercato per prendere un numero dieci di prospettiva, ma pronto per un torneo difficile come la Serie A e attenzione al nome di Rayan Cherki, fantasista del Lione.

Calciomercato Milan, obiettivo Cherki: ecco come può arrivare

Con i soldi incassati dall’addio di Brahim Diaz, il Milan nella prossima estate di calciomercato potrebbe quindi tuffarsi sul profilo di Cherki, vista anche la grande attenzione che la società rossonera ha verso il campionato francese, basti pensare all’obiettivo Favre, ma soprattutto al colpo Adli, che vestirà la maglia della squadra di Serie A nella prossima stagione.

Cherki è giovanissimo essendo un classe 2003 ed ha una valutazione di circa 20 milioni di euro. Un prezzo relativamente per un giocatore di questa prospettiva considerando anche il contratto a breve scadenza nel 2023.