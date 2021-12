Bufera Juventus, altre critiche: “Ridimensionamento clamoroso”

Impegno ostico per la Juventus in casa del Bologna, soprattutto in virtù delle tante assenze per Allegri: le critiche però non si placano

Trasferta in quel di Bologna per la Juventus, che continua ad avere diverse difficoltà in questa prima metà di stagione. A complicare ulteriormente i piani di Massimiliano Allegri ci sono le tante assenze, che rendono ancora più difficile una partita già ostica di suo.

Infatti i bianconeri quest’oggi dovranno fare a meno sia di Dybala che di Chiesa, due dei top player della rosa, oltre all’assenza di Chiellini e un Kulusevski non al massimo. Le critiche alla Juventus però continuano a non fermarsi e oggi viene messa in dubbio anche la superiorità dei bianconeri sul Bologna.

Juventus criticata: “Non è favorita nemmeno contro il Bologna”

Deve ritrovare la via della vittoria e iniziare a convincere di più la Juventus. Quest’oggi i bianconeri affronteranno il Bologna allo Stadio Dall’Ara, ma non per tutti la squadra di Massimiliano Allegri sarebbe quella attualmente favorita per la partita odierna.

Infatti, il giornalista Romeo Agresti ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha commentato: “Per me la Juventus forse non è nemmeno favorita oggi con tutte le assenze, davanti non ha tutto questo peso. Se ai bianconeri davanti togli Dybala e Chiesa, prendi l’attacco del Bologna o quello della Juve? Prendi Morata e Kaio Jorge o Arnautovic e Barrow? La Juventus ha necessità di fare cose importanti sul mercato. È arrivata ad un livello tecnico così basso che non ci sono più partite nelle quali dici oggi vince. È un ridimensionamento clamoroso. Rischia una stagione in cui davvero lotta con il Bologna”.