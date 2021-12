Il procuratore Mino Raiola spaventa la Juventus sul futuro di Matthijs de Ligt: le parole dell’agente rivelano l’interesse di tre top club

Nel calcio moderno i club non devono fare i conti solamente con le richieste dei calciatori, ma soprattutto con quelle dei loro procuratori. Tra i più noti del panorama calcistico c’è sicuramente Mino Raiola, che tra i suoi assistiti vanta campioni del calibro di Gigio Donnarumma e Matthijs de Ligt.

Proprio sul futuro del difensore il procuratore ha recentemente spaventato la Juventus, non dando per scontata la permanenza dell’olandese in bianconero. Le sue parole infatti rivelano che ben tre top club europei sarebbero interessati a de Ligt. Juventus che dunque deve mettersi in guardia in vista del calciomercato estivo.

Juventus, Raiola mette in guardia: “Tre club interessati a de Ligt”

Il futuro di Matthijs de Ligt potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il difensore olandese è stato acquistato due anni fa dai bianconeri, strappandolo all’Ajax e alla concorrenza europea per 85 milioni di euro. Il contratto lo lega alla Juventus fino al 2024, ma il suo futuro a Torino non sembrerebbe essere così scontato.

Infatti il suo agente, Mino Raiola, ai microfoni di ‘Nos’ ha rivelato. “Penso che sappiamo tutti quali club citare per il suo futuro. Vedremo quest’estate. La Premier League? Possono essere anche Barcellona, Real Madrid o Paris Saint Germain”. Dunque una dichiarazione che fa scattare le sirene in casa Juventus, vista la probabilità di assalti da parte dei top club a fine stagione.