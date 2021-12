Niente ritorno, assalto immediato: Allegri e Mourinho furiosi

Poche settimane alla riapertura del calciomercato: svolta inattesa dall’Inghilterra per l’obiettivo di Juventus e Roma

Una Serie A che sta vedendo, con il passare delle giornate, l’Inter campione d’Italia in carica racimolare punti e tentare la fuga in vetta alla classifica. Il campionato, però, vede anche la rinascita di Juventus e Roma, vittoriose nell’ultima giornata di campionato e decise a risalire quando manca solo ua giornata alla chiusura del girone d’andata. Dal campo al calciomercato, giallorossi e bianconeri sono pronti a registrare novità importanti per uno degli obiettivi che, ormai da tempo, affolla i pensieri di Mourinho ed Allegri.

Secondo quanto riportato da ‘Caughtoffside.com’, il futuro di Lucas Digne sarà lontano dall’Everton. Il rapporto complicato tra il terzino e Rafa Benitez, sfociato ultimamente in uno scontro, potrebbe portare ben presto ad un addio dell’ex terzino della Roma. Ci ha pensato e ci pensa proprio il club giallorosso, il talento francese piace da tempo anche alla Juventus: il futuro di Digne, però, potrebbe essere ancora in Premier League.

Juve e Roma, Digne si allontana: lo scenario

Non all’Everton ma al Newcastle, pronto ad investire cifre importanti già nel prossimo mercato invernale e con Eddie Howe che spingerebbe per avere il 28enne francese nell’immediato. Un indizio arriva proprio dall’Everton che avrebbe già identificato il sostituto di Digne: si tratta di Vitalij Mykolenko, gioiellino della Dinamo Kiev per il quale è già pronta una proposta da 20 milioni di euro.

Una doccia fredda per Juventus e Roma, dunque, che a Digne avevano pensato per rinforzare le corsie mancine di Allegri e Mourinho. Bianconeri e giallorossi dovranno quindi, con ogni probabilità, guardare altrove per il calciomercato di gennaio.

Lucas Digne, 15 presenze complessive ed 1 rete con l’Everton, avrebbe ormai le valigie pronte: accostato anche al Chelsea, è il Newcastle il club in primissima linea.