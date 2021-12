Raiola ‘cede’ de Ligt: il possibile scambio col Real Madrid

Parole nette ed inequivocabili quelle pronunciate ieri da Mino Raiola sul futuro di de Ligt: l’ipotesi di scambio col Real Madrid

“È pronto per un nuovo passo, credo che lo pensi anche lui. In Italia si dice: non puoi adorare Dio e il diavolo. Devi fare una scelta. Io lo faccio per i miei giocatori. Questo non significa che voglio distruggere i club, come molti pensano. Ci tengo a difendere i miei calciatori ed i loro interessi economici”.

Nella giornata di ieri Mino Raiola è tornato a spaventare i tifosi della Juventus sul futuro di de Ligt. Stavolta le sue parole sono piuttosto nette ed inequivocabili: il potente procuratore ‘spinge’ il difensore olandese via da Torino e nei prossimi giorni e settimane sono destinati a scoppiare nuovi rumors di calciomercato. L’ex capitano dell’Ajax, infatti, è già nel mirino dei principali top club europei e le nuove dichiarazioni di Raiola non faranno altro che riportare alla ribalta il futuro del suo assistito: ecco l’ipotesi di scambio tra la Juventus e il Real Madrid di Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, l’ipotesi di scambio col Real Madrid per de Ligt

Naturalmente, al netto delle parole di Raiola, la Juventus farà di tutto per trattenere de Ligt e non farà sconti. Servirà quindi un’offerta irrinunciabile, da almeno 100 milioni di euro, per acquistare l’olandese classe 1999. Tra i club sulle tracce dell’ex Ajax c’è anche il Real Madrid.

La società spagnola potrebbe mettere sul piatto delle contropartite tecniche come Militao e Asensio per tentare i bianconeri. Entrambi non sono incedibili per i ‘Blancos’ e valutati complessivamente circa 75-80 milioni di euro. Che potrebbero però non bastare per convincere la Juventus.