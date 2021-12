Barcellona sulle tracce del big dell’Inter: scambio con l’ex

Prime sirene di calciomercato per l’Inter, con il Barcellona che mette nel mirino uno dei top player nerazzurri: scambio con l’ex

Dopo lo scivolone del Milan contro il Napoli, non senza polemiche, l’Inter si è ritrovata ufficialmente campione d’inverno, anche grazie alla straripante vittoria contro la Salernitana. I nerazzurri oggi affrontano l’ultimo avversario del 2021 davanti al proprio pubblico di San Siro, il Torino.

Nel frattempo si inizia a parlare inevitabilmente anche di calciomercato in casa Inter, con i nerazzurri che avrebbero messo nel mirino un ex, Philippe Coutinho. La richiesta del Barcellona però per il brasiliano supera ogni aspettativa dell’Inter. I catalani infatti proverebbero lo scambio con uno dei top player della rosa di Simone Inzaghi.

Inter, mirino puntato su Coutinho: richiesta inaspettata del Barcellona

La carriera di Philippe Coutinho non è andata come tutti si aspettavano, ma continua a essere un ottimo giocatore, abituato a top club europei. Il primo club a portarlo in Europa fu proprio l’Inter, che lo acquistò dal Vasco da Gama, per poi venderlo al Liverpool tre anni dopo.

Adesso, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, l’Inter avrebbe nuovamente messo il mirino sul brasiliano, che ha il contratto che lo lega fino al 2023 col Barcellona. Per acquistare Coutinho a gennaio però il club catalano avrebbe chiesto all’Inter uno scambio alla pari con Milan Skriniar, top player della difesa interista. Una richiesta dall’Inter ritenuta inaccettabile, vista l’ampia differenza di valutazioni tra i due giocatori.