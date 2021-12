Affare gratis dal Bayern Monaco: Juventus e Milan si sfidano

Lotta italiana per il colpo dal Bayern Monaco: il calciatore può salutare gratis e i due club di Serie A si sfidano

Sono stati tre mesi intensi di Serie A e ora sarà tutto fermo per due settimane, ma andranno avanti le discussioni inerenti al calciomercato. Juventus e Milan continuano a studiare nuove mosse e cercano delle occasioni da poter sfruttare sia nel mese di gennaio che in quello estivo.

Calciomercato Juventus e Milan, occasione dal Bayern Monaco: Sule a zero

Un possibile affare potrebbe arrivare dal Bayern Monaco. Il club bavarese deve provare a risolvere la questione legata al difensore centrale Niklas Sule, che ha il contratto in scadenza nel mese di giugno 2022. Al momento però non sembra essere vicino alcun accordo relativo al rinnovo che con il passare delle settimane si allontana sempre di più.

Il classe 1995 è un titolare del Bayern Monaco e il club tedesco infatti è soddisfatto del suo rendimento. C’è un tentativo per il rinnovo ma il calciatore e il suo entourage chiedono troppo: al momento Sule guadagna 7 milioni all’anno e con il rinnovo potrebbe avvicinarsi ai 10 milioni. È possibile dunque un addio a parametro zero e per questo potrebbe spuntare un’occasione importante in Serie A.

Juventus e Milan che sono a caccia di difensori potrebbero cercare il colpo gratis pagando soltanto lo stipendio del calciatore tedesco.