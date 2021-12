Calciomercato Milan, nuovo ribaltone: sfida a quattro per un super colpo

Il Milan corre ai ripari e valuta un acquisto di assoluto spessore per la trequarti rossonera: quattro nomi in primo piano



Dopo uno straordinario inizio di stagione, il Milan di Stefano Pioli ha rallentato pericolosamente il suo passo. La vetta resta lontana ed il recente ko in casa contro il Napoli ha mostrato non pochi limiti nella rosa del ‘Diavolo’. I continui infortuni, titolari stanchi e seconde linee non all’altezza spingono Maldini e Massara a programmare un calciomercato di assoluto spessore, tra gennaio e giugno. Ed è in particolar modo per l’estate 2022 che la società di via Aldo Rossi ha intenzione di fare uno sforzo importante per colmare una lacuna, colmata solo a tratti da Brahim Diaz. L’addio di Hakan Calhanoglu, trasferitosi a zero sull’altra sponda del Naviglio, ha caricato di responsabilità il talento in prestito dal Real Madrid che da ormai diverse settimane sta deludendo Pioli e la tifoseria rossonera.

Il focus della dirigenza sarà, per giugno, su un nuovo trequartista che porti qualità e spessore, anche in campo internazionale, all’attacco rossonero. Uno dei nomi caldi rimane quello, sempre dal Real Madrid, di Isco. Il talento spagnolo andrà in scadenza tra poco più di sei mesi con le ‘Merengues’ e per il Milan sarebbe un colpo ‘gratis’ di assoluto peso. Accostato anche alla Juventus, l’ex Malaga percepisce circa 7 milioni di euro a stagione alla corte di Ancelotti. Ma il numero 22 del Real è solo uno dei quattro nomi in cima alla lista di Maldini e Massara per l’anno prossimo.

Milan, non solo Isco: altri tre big nel mirino

Occhi puntati anche in Premier League, dove Hakim Ziyech resta tra i possibili partenti di casa Chelsea. In scadenza il 30 giugno 2025 con i ‘Blues’, il gioiello marocchino è valutato non meno di 30-35 milioni di euro. Il club meneghino prosegue la caccia al trequartista, ripensando ad uno dei nomi ben noti alla Serie A e avvicinati ad un ritorno già nelle scorse settimane. Si tratta di Philippe Coutinho, ex Inter, ormai accantonato dal Barcellona di Xavi.

Il brasiliano, ad un anno dalla scadenza, saluterà la società di Laporta per una cifra vicina ai 20 milioni di euro: i rossoneri ci avevano pensato in estate ed il ritorno di fiamma tra sei mesi appare decisamente probabile. Attenzione infine sulla situazione di Luis Alberto alla Lazio.

Lo spagnolo non vive un momento sereno agli ordini di Sarri ed il suo rendimento è altalenante rispetto alle scorse stagioni (2 reti e 6 assist in 16 presenze in Serie A). L’ex Liverpool è da tempo sul taccuino della Juventus: Lotito non intende scendere sotto i 30-35 milioni per la cessione, in estate, del suo gioiello.