Calciomercato Juventus, affare in saldo | Inter fuori dai giochi

La Juventus può mettere a segno un super colpo la prossima estate, direttamente in Serie A: l’Inter si defila

Superato lo scoglio Champions League chiudendo il Gruppo H davanti al Chelsea, per la Juventus è già tempo di pensare ai prossimi impegni. La trasferta di Venezia potrebbe dare lo slancio alla squadra allenata da Massimiliano Allegri per la rimonta ai primi posti in Serie A. Dal calcio giocato al calciomercato, le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono già rivolte ai possibili colpi che tra gennaio e giugno potrebbero rinforzare non poco il gruppo bianconero. In tal senso, una grande occasione potrebbe presentarsi direttamente in Serie A per la società torinese che fiuta l’affare in vista della prossima estate di mercato.

Numerosi i profili attenzionati dal ds Cherubini ma uno in particolare, accostato con forza a Milan ed Inter nei mesi scorsi, è destinato a riaccendersi per giugno 2022. Si tratta di Luis Alberto, fantasista della Lazio in scadenza il 30 giugno 2025 con il club di Claudio Lotito. Luis Alberto vive una situazione complessa nella Capitale ed è stato più volte accostato alle possibili uscite di casa Lazio. In questa stagione non sta brillando (2 reti e 4 assist in 20 presenze, 1336′ in campo) e la Juventus potrebbe ben presto approfittarne beffando la concorrenza.

Luis Alberto, riecco la Juventus: cifre e dettagli

L’Inter aveva valutato con forza l’assalto al gioiello di Sarri ma l’esplosione di Calhanoglu e l’investimento fatto per l’ex milanista, spingono lontano dalla Milano nerazzurra il gioiello spagnolo.

La Juventus, a giugno, punterebbe ad un colpo con un prezzo che sta calando con il passare delle settimane. Al momento, Luis Alberto saluterebbe la Lazio per un’offerta vicina ai 25-30 milioni di euro.

Uno scenario che vedrebbe il ko dell’Inter interessata da tempo e farebbe gioire Massimiliano Allegri, alla ricerca di qualità per la trequarti della squadra bianconera per il 2022/23.