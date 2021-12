Calciomercato, Mbappe rivela: “Ecco dove non giocherò mai”

Rivelazione dell’attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, sul proprio futuro: “Ecco la squadra in cui non giocherò mai”

Ormai l’immenso talento di Kylian Mbappe lo conosciamo tutti. L’attaccante francese è uno dei protagonisti del trio offensivo stellare del PSG, nonché uno dei gioiello più prestigiosi del calcio a livello mondiale. Il suo obiettivo è quello di prendersi tutto, conquistando trofei e rompendo ogni record. Intanto ha ottenuto un importante riconoscimento personale, con il premio di giocatore dell’anno ai Globe Soccer Awards 2021, tenutisi ieri a Dubai.

A poche ore di distanza, l’ex Monaco ha rilasciato un’intervista alla ‘CNN’ toccando diversi temi. Commento per cominciare sulla sua permanenza sotto la Tour Eiffel la scorsa estate: “Sono stato onesto. Ho dato una sensazione, ho dato quello che sentivo nel mio cuore. Sono felice di restare, è anche la mia città. Voglio vincere tutto in questa stagione“.

Inevitabile la domanda sul possibile approdo al Real Madrid, il club dei suoi sogni: “L’unica cosa che ho in mente è batterlo a febbraio e a marzo“.

Mbappe ‘snobba’ Conte: “Non giocherò mai nel Tottenham”

ANCORA SUL PSG: “Dobbiamo essere pronti. È ora. È la parte più importante della stagione. Certo, ora vogliamo fare un salto di qualità. Sono due anni che facciamo finale e semifinale, ma ora vogliamo vincere. Parigi è la mia città, è dove sono nato e cresciuto. È una sensazione incredibile giocare con la famiglia e gli amici al tuo fianco“.

MESSI: “È un grande piacere dire ai miei amici che gioco con Messi. Dobbiamo divertirci a vederlo a Parigi. È un momento inredibile per la storia del calcio“.

Mbappe, in conclusione, viene stuzzicato da Tom Holland, con una domanda riguardante un eventuale passaggio al Tottenham di Antonio Conte: “Non credo che giocherò per il Tottenham nella mia vita. Me l’ha chiesto lui, ma no, no. È un grande club e sono sicuro che faranno qualcosa di buono in questa stagione con Conte“.