Calciomercato Milan, assalto a Luis Alberto: scambio più cash

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: piace tanto Luis Alberto, la suggestione

Saranno settimane intense sul fronte calciomercato anche per il Milan, alla ricerca di giocatori funzionali all’idea di Stefano Pioli.

Come svelato dal giornalista, Rudy Galetti, la società rossonera è sempre molto interessata al centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, visti gli ottimi rapporti che ci sono con la sua agenzia di procuratori. Il suo rapporto con Sarri non è stato ottimale finora e così avrebbe pensato anche alla cessione. L’ex Liverpool vorrebbe anche cambiare aria con la destinazione Milan che farebbe al caso suo.

Calciomercato Milan, idea Luis Alberto: c’è anche Pobega

L’idea del Milan potrebbe essere quella di arrivare sulla base di un prestito oneroso fino a giugno. Successivamente in estate ci sarebbe anche lo scambio con il giovane centrocampista, Tommaso Pobega, attualmente in prestito al Torino e di proprietà proprio dei rossoneri. Uno scambio più cash che accontenterebbe tutte le parti coinvolte in vista della prossima stagione con Luis Alberto voglioso di cambiare aria dopo l’arrivo di Sarri sulla panchina dei biancocelesti. Il feeling tra i due non è dei migliori, soprattutto per quanto riguarda le loro differenti idee in campo. Le prossime settimane saranno così decisive per conoscere al meglio il futuro del talentuoso giocatore spagnolo, monitorato da tempo dalle big d’Italia e non solo.