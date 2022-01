Oltre a rinforzare la squadra con nuovi innesti, la Juventus si prepara a mettere a segno un rinnovo: incontro con l’agente

Inizia un nuovo anno e inevitabilmente l’attenzione nel mondo del calcio si concentra sulla sessione invernale di calciomercato. Anche la questione rinnovi però è molto importante, visto che i giocatori che a giugno andranno in scadenza di contratto possono già prendere accordi con nuovi club per la prossima stagione.

In casa Juventus sono diversi i calciatori a cui rimangono solamente sei mesi di contratto, come Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. La svolta per uno dei rinnovi potrebbe arrivare a giorni, con l’incontro tra l’agente del calciatore in scadenza e la dirigenza juventina.

Juventus, rinnovo Bernardeschi: incontro con l’agente e svolta

Questione rinnovi che diventa un’urgenza, visto che tra sei mesi i calciatori con contratto in scadenza potranno liberarsi a parametro zero. In casa Juventus tra i giocatori in scadenza c’è Federico Bernardeschi, arrivato dalla Fiorentina quasi cinque anni fa, ma che non ha mai convinto al 100%.

Recentemente il numero 33 però ha messo in campo prestazioni importanti, tanto da conquistarsi la fiducia di Allegri e dei tifosi, tornando anche al gol contro il Cagliari. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, nei prossimi giorni la Juventus dovrebbe incontrare l’agente di Bernardeschi, Federico Pastorello, proprio per discutere il rinnovo del contratto del suo assistito. Dunque la Juventus e Bernardeschi si avvicinano sempre di più a un futuro ancora insieme.