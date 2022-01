Addio Milan, Mino Raiola guida la permanenza in Serie A

Il Milan a fine stagione potrebbe perdere più di un calciatore a parametro zero: Mino Raiola vorrebbe girarlo a un club di Serie A

Calciomercato invernale che si è infiammato sin dall’inizio. A fare gola sono soprattutto i calciatori in scadenza di contratto a giugno, che sin da ora possono trovare l’accordo con un nuovo club. In casa Milan i calciatori in scadenza di contratto sono diversi, e la situazione fa riflettere.

Infatti i rossoneri rischiano di veder ripetere la situazione vissuta con Donnarumma e Calhanoglu la scorsa estate, partiti poi a parametro zero verso il PSG e l’Inter. A guidare il trasferimento del calciatore milanista potrebbe essere il suo agente Mino Raiola, che potrebbe provare a portarlo in un top club di Serie A.

Milan, Romagnoli verso l’addio: Raiola prova a portarlo alla Juventus

Il futuro dei calciatori del Milan in scadenza continua a essere un’incognita. Tra questi c’è anche Alessio Romagnoli, difensore centrale che a gennaio potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero. Per ora del rinnovo ancora non si è discusso, e visto il poco tempo rimasto l’addio sembrerebbe sempre più probabile.

In caso di addio al Milan il procuratore di Romagnoli, Mino Raiola, potrebbe tentare di portarlo alla Juventus, dove sicuramente farebbe comodo alla difesa di Massimiliano Allegri. Qualora dovesse andare in bianconero il Milan subirebbe l’ennesima beffa a parametro zero dopo quelle di Donnarumma e Calhanoglu.