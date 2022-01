Calciomercato, Xavi cambia tutto per la Juve: rifiuto improvviso

Il calciomercato della Juventus ruota soprattutto attorno alla ricerca di un bomber: la scelta di Xavi potrebbe cambiare tutto

La Juventus anche ieri sera nel big match contro il Napoli ha evidenziato la grande difficoltà nell’andare in gol. In 20 partite giocate in Serie A i bianconeri hanno segnato solamente 28 reti. Così in questa sessione invernale di calciomercato la Juventus continua a cercare un attaccante per completare la rosa di Allegri.

Anche il Barcellona però sarebbe alla ricerca di un bomber, e dopo aver messo nel mirino Alvaro Morata, sembrerebbe puntare allo stesso obiettivo della Juventus. La scelta del tecnico blaugrana, Xavi Hernandez, potrebbe però far riaccendere le speranze bianconere per l’arrivo di un bomber di fama internazionale.

Juventus, Xavi rifiuta ancora Cavani: ancora speranze per i bianconeri

Juventus sempre alla ricerca di un bomber che possa portare quei gol che continuano a mancare dai componenti dell’attacco. I nomi nella lista dei bianconeri sono diversi, tra cui anche Edinson Cavani. Il bomber del Manchester United dall’arrivo di Cristiano Ronaldo ha trovato meno spazio nei ‘Red Devils’ e a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto.

Sulle tracce dell’attaccante uruguaiano però ci sarebbe anche il Barcellona, anche se Xavi sembrerebbe avere le idee chiare. Infatti il tecnico spagnolo avrebbe rifiutato Cavani, poiché predilige altri profili. Così tornano in vita le speranze della Juventus di portare il ‘Matador’ in bianconero.