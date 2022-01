Scambio immediato col Napoli: la ‘risposta’ della Juve

Possibile asse Juventus-Napoli: spinta degli intermediari per lo scambio a gennaio

La Juventus è alla ricerca di occasioni di mercato da poter sfruttare in questa finestra di gennaio. Uno dei principali obiettivi rimane un centravanti per arricchire il reparto offensivo ma i nomi che segue la Juventus, Vlahovic e Icardi su tutti, non rappresentano operazioni fattibili a gennaio.

Intanto potrebbe nascere uno scambio tra Juventus e Napoli, in campo questa sera una contro l’altra, su spinta degli intermediari. Lo scambio sarebbe percorribile a gennaio, anche se attualmente non sembra decollare per volontà dei bianconeri.

Asse Juve-Napoli: scambio Rugani-Petagna

Lo scambio riguarderebbe il passaggio di Daniele Rugani al Napoli e di Andrea Petagna alla Juventus. Il difensore bianconero andrebbe a colmare i buchi difensivi della difensa di Spalletti, attualmente in emergenza.

Il centravanti ex Atalanta, invece, aggiungerebbe una soluzione in più al reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Lo scambio, però, attualmente non decolla anche perché la ‘Vecchia Signora’ dovrebbe cercare un altro difensore per garantire profondità al reparto, soprattutto in un periodo di emergenza Covid così acuta.