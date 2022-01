Ancelotti tenta lo ‘scippo’ al suo Milan: scambio secco

Ancelotti e il Real Madrid potrebbero provare a concludere un altro affare con il Milan dopo quelli rappresentanti da Theo Hernandez e Brahim Diaz

Nel prossimo calciomercato estivo il Real Madrid potrebbe tentare di portare a termine un’altra operazione con il Milan dopo quelle rappresentate da Theo Hernandez e Brahim Diaz che, a onor del vero, si sono rivelate vincenti soprattutto se non esclusivamente per i rossoneri.

Andando nel dettaglio, per la prossima stagione Carlo Ancelotti ha chiesto un big per la difesa: il primo obiettivo è Antonio Rudiger, in scadenza a giugno con il Chelsea. Stando alle ultime indiscrezioni, però, Florentino Perez ha mollato un po’ la presa dopo che l’affare sembrava in dirittura a causa delle esose richieste del difensore tedesco esploso anni fa con la Roma e di recente riaccostato a Juventus e Inter oltre che allo stesso Milan. Il 28enne nativo di Berlino guadagna circa 6 milioni di euro netti e ne pretende 8 se non 10 per firmare da parametro zero: parliamo di tantissimi soldi per le ‘grandi’ della nostra Serie A, ma anche per lo stesso Chelsea e le ‘Merengues’. Senza contare le commissioni, che non sarebbero due spicci. Così il Madrid può spostare il mirino altrove, nella fattispecie in casa Milan.

Al grande ex Ancelotti potrebbe far gola Fikayo Tomori, uno dei pilastri della squadra guidata da Stefano Pioli. L’anglo-canadese si è affermato in Italia dopo il poco spazio trovato a Londra, sulla sponda dei ‘Blues’ e il suo contratto col ‘Diavolo’, da 2 milioni netti, scade a giugno 2024. No cash, sul piatto il Real potrebbe mettere il cartellino di Marcos Asensio (in scadenza fra un anno e mezzo a fronte di uno stipendio di 5 milioni netti). In sostanza uno scambio alla pari.

Calciomercato Milan, Asensio piace ma Tomori non si tocca

Asensio non è certo un ‘fedelissimo’ di Ancelotti, al contempo è un profilo che stuzzica molto il Milan. Questo però non vuol dire che Maldini e Massara direbbero sì a questa proposta di scambio, anzi è probabile il contrario visto che Tomori è considerato elemento imprescindibile. Cedibile, semmai, solo davanti a una offerta senza contropartite davvero irrinunciabile. Certo, nel caso bisognerebbe capire il ‘pensiero’ del ragazzo. Al Real, a un ingaggio magari triplicato sarebbe alquanto difficile dire no…