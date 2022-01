Non solo Piatek, la Fiorentina sogna: colpo in attacco

La Fiorentina non si ferma dopo Ikonè e Piatek. Commisso prepara il super colpo per giugno

Le voci sul probabile addio di Vlahovic non fermano l’euforia della Fiorentina e del patron Commisso. Dopo i colpi Ikonè e Piatek, i viola potrebbero rimpolpare ulteriormente la rosa. Dalla Spagna avanza una suggestione che fa sognare la ‘Fiesole’.

La Fiorentina si trova attualmente a ridosso della zona Europa League – sesta a 32 punti, appaiata a Roma e Lazio che hanno una partità in più – e punta concretamente a centrare un obiettivo che manca ormai dalla stagione 2015/2016. Barone e Pradè sono al lavoro per regalare un altro jolly a Vincenzo Italiano, un vero top player. Si tratta di Isco, trequartista prossimo alla scadenza contrattuale di giugno 2022 con il Real Madrid.

Calciomercato Fiorentina, idea Isco per giugno. Spagnolo nel mirino già del Milan

Il Real Madrid difficilmente prolungherà il contratto dello spagnolo, nonostante non sia un ‘vecchietto’. Classe 1992, vanta 345 presenze, 52 gol e 57 assist con la maglia delle Merengues, dal 2013 ad oggi. Un’esperienza da vendere e che farebbe molto comodo alla Fiorentina di Rocco Commisso. Secondo la Gazzetta dello Sport, Pradè e Barone sarebbero pronti a proporre un ingaggio ad Isco per farlo diventare il nuovo trequartista della Viola per la stagione 2022/2023.

Intanto Isco, nel mirino da tempo del Milan, è finito fuori dai radar di Carlo Ancelotti, giocando pochissimo in questa prima metà di stagione: 8 presenze in Liga, 1 in Coppa del Re e 5 partite di Champions League guardate dalla panchina. Bottino magro che lo allontana sempre di più da Madrid.