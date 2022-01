Calciomercato Juventus, Allegri blocca tutto | No allo scambio

Massimiliano Allegri boccia l’ipotesi di uno scambio tra Arthur e Ander Guevara: il tecnico vuole calciatori pronti per la sua Juventus

Rebus centrocampo per la Juventus: il club bianconero è a caccia di volti nuovi per la zona nevralgica del campo, ma Massimiliano Allegri vuole andare sul sicuro e boccia un eventuale approdo di Ander Guevara.

L’ipotesi era quella di uno scambio tra Juventus e Real Sociedad, club che detiene il cartellino di Ander Guevara, centrocampista spagnolo classe ’97 cresciuto nel settore giovanile del club basco.

Ander Guevara poteva essere la pedina ideale da schierare davanti alla difesa bianconera, e sarebbe approdato a Torino nell’ambito di uno scambio di prestiti con Arthur, utilizzato appena dieci volte in questa stagione da Max Allegri tra campionato e Champions League, confermando la sua etichetta di “oggetto misterioso” da quando veste la maglia bianconera.

Juventus, no allo scambio Arthur – Guevara

Un’operazione che – salvo clamorosi ribaltoni – non si farà. Lo ha deciso Massimiliano Allegri, il quale non vuole rischiare. Ander Guevara, infatti, non è un titolarissimo della Real Sociedad e non può essere certamente considerato un profilo di livello internazionale.

A queste condizioni, Massimiliano Allegri preferirebbe puntare ancora su Arthur, elemento finora non preziosissimo, ma comunque già inserito nei meccanismi di gioco della Vecchia Signora. L’idea del tecnico toscano, infatti, è quella di avere a disposizione calciatori pronti da utilizzare nella seconda metà di stagione che – inevitabilmente – dovrà rappresentare un punto di ripartenza per i bianconeri-