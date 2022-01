Gli occhi di Conte e Paratici sulla Serie A: nel mirino un altro big del Milan

Calciomercato Milan: Conte e Paratici al lavoro per rinforzare il Tottenham. Nel mirino un altro big rossonero

È iniziato nel migliore dei modi il 2022 del Milan di Pioli dopo un mese di dicembre piuttosto travagliato e deludente dal punto di vista dei risultati.

La squadra rossonera ha stravinto il big match contro la Roma di Mourinho e ha successivamente dominato anche sul campo del Venezia. Ibra e compagni restano così in scia dell’Inter in attesa degli scontri diretti che decideranno con ogni probabilità il campionato. Senza Kessié e Bennacer, impegnati in Coppa d’Africa, Sandro Tonali è diventato il padrone del centrocampo rossonero. Il talento azzurro ha offerto due ottime prestazioni contro Roma e Venezia e sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione. Non a caso l’ex Brescia è stato nuovamente accostato a diversi top club europei. E anche il Tottenham di Conte e Paratici potrebbe pensare al classe 2000.

Calciomercato Milan, Tottenham alla finestra per Tonali: i dettagli

L’esplosione di Tonali e le sue recenti prestazioni potrebbero presto attirare anche Antonio Conte. Il tecnico ex Juventus e Inter è a caccia di rinforzi per il suo Tottenham e guarda alla Serie A. L’obiettivo dell’allenatore è quello di puntellare anche il centrocampo.

Tonali potrebbe così diventare una delle richieste di Conte a Paratici. In ogni caso, il centrocampista è ritenuto incedibile dal Milan e lascerà i rossoneri solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile, da oltre 40-50 milioni di euro. Il Tottenham è avvisato.