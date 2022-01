Serie A, UFFICIALE: un punto di penalizzazione e sconfitta a tavolino

Dopo la mancata partenza per Udine, arriva la stangata del Giudice Sportivo sulla Salernitana

Arriva la decisione del Giudice Sportivo in merito al match tra Udinese e Salernitana. La partita, valida per il 19° turno di Serie A, si sarebbe dovuta disputare il 21 dicembre. I campani erano stati bloccati dall’ASL e pertanto erano partiti per la Dacia Arena.

In attesa del pronunciamento sugli altri match rinviati – Fiorentina-Udinese, Bologna-Inter e Atalanta-Torino -, è arrivata la stangata sulla Salernitana. Il Giudice Sportivo non ha accolto il ricorso dei granata per cause di forza maggiore.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Juventus, Dybala al Manchester City: perché l’affare è possibile

Udinese-Salernitana, doppia stangata per i campani

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juve, nuovo colpo ‘alla De Winter’: ecco gli ostacoli

Il giudice ha ritenuto che l’azienda sanitaria di Salerno sia stata sollecitata dallo stesso club granata. Oltre allo 0-3 a tavolino, la Salernitana ha ricevuto l’ulteriore sanzione di un punto di penalizzazione, come previsto dall’articolo 53 delle Norme Organizzative Interne. L’Udinese guadagna così 3 punti in classifica e si porta a quota 23.