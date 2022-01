Ancelotti spaventa l’Inter e non molla Barella: ipotesi scambio

Sirene in casa Inter che arrivano dalla Spagna: Carlo Ancelotti non molla Barella ed è pronto allo scambio per il centrocampista dell’Inter

La cavalcata dell’Inter per cercare di conquistare il secondo scudetto consecutivo continua, nonostante i tre punti nell’ultima partita contro l’Atalanta non siano arrivati. A far tirare un sospiro di sollievo ai nerazzurri però ci hanno pensato i ‘cugini’ del Milan, che sono stati sconfitti in casa contro lo Spezia e hanno lasciato all’Inter la testa della classifica con una partita in meno.

Nel frattempo la sessione di calciomercato invernale si avvicina alla fine, ma in casa Inter ci si preoccupa più di quella estiva. A spaventare Inzaghi infatti sembrerebbe essere il Real Madrid, con Carlo Ancelotti che continua a osservare con interesse il profilo di Nicolò Barella, centrocampista nerazzurro e campione d’Europa. Per arrivare a Barella i ‘Blancos’ pensano anche a uno scambio.

Inter, Ancelotti vuole Barella: scambio con Valverde

Nicolò Barella continua a conquistare proprio tutti con le qualità che dimostra in campo. Il centrocampista dell’Inter era una pedina fondamentale nello scacchiere di Antonio Conte, e stesso ruolo ha nella rosa di Simone Inzaghi. Inevitabilmente però su di lui hanno messo gli occhi anche i top club europei, tra cui il Real Madrid.

Infatti Carlo Ancelotti sembrerebbe essere un estimatore del centrocampista ex Cagliari e vorrebbe portarlo proprio a Madrid. Al momento Barella sarebbe valutato intorno ai 70 milioni di euro, e per convincere l’Inter, il Real Madrid potrebbe pensare di mettere sul piatto il cartellino di Federico Valverde, giocatore cresciuto nelle giovanili dei ‘Blancos’ e fondamentale per il centrocampo spagnolo. Entrambi hanno un contratto a lunga scadenza con i propri club: Barella fino al 2026, appena rinnovato, e Valverde fino al 2027. Ovviamente la differenza di valutazione tra i due club conterà e non poco, così come sarà difficile convincere l’Inter a separarsi da Barella.