Calciomercato, osservato speciale per Marotta: l’Inter sfida la Serie A

Beppe Marotta monitora con attenzione un giovane calciatore che si sta mettendo in mostra: c’è anche l’Inter tra le pretendenti in Serie A

Sospiro di sollievo per l’Inter. I nerazzurri hanno mantenuto la testa della classifica nell’ultimo turno di campionato e addirittura guadagnato un punto sulla diretta rivale. Il Milan, anche a causa di un clamoroso errore arbitrale va detto, si è lasciato scappare una ghiottissima occasione per effettuare il sorpasso in classifica. La ‘Beneamata’ comunuque ha una partita da recuperare (Bologna), ma a livello psicologico la vittoria avrebbe potuto dare una grande spinta ai rossoneri sul fronte scudetto.

A sorpresa di tutti, però, i tre punti sono andati allo Spezia di Thiago Motta, rendendo innocua la frenata degli uomini di Inzaghi contro la tosta Atalanta. Tutto sorride a Dzeko e compagni, che si sono anche già portati a casa il primo trofeo stagionale battendo la Juventus in Supercoppa. Con uno scenario simile è difficile pensare che la società possa mettere a segno acquisti nella sessione di calciomercato di gennaio. Diverso è il discorso se parliamo della prossima estate. L’AD Marotta, a un passo dal rinnovo di contratto, si sta preparando il terreno da adesso per regalare al mister dei rinforzi in futuro.

C’è anche l’Inter in Serie A per il talento: Marotta lo osserva

Come spesso accade, le partite si rivelano una significativa opportunità per osservare da vicino i giocatori particolarmente apprezzati. Non sfugge da questa logica anche Nedim Bajrami, stasera in campo nel match di Coppa Italia tra Inter ed Empoli. Il trequartista albanese, classe ’99, ha iniziato l’annata in maniera un po’ altalenante, per poi mettersi in mostra a suon di gol, assist e prestazioni da sottolineatura.

Marotta lo segue con interesse e potrebbe inserirsi nella corsa. I toscani non lo cederanno in inverno, a meno di offerte da almeno 10 milioni di euro. Si sono già fatte avanti Sassuolo e Lazio per l’acquisto. I neroverdi potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Marchizza, difensore che ora si trova in prestito proprio all’Empoli e sta facendo molto bene. I biancocelesti, invece, stanno cercando di bloccarlo adesso per assicurarsi le sue prestazioni tra 6 mesi. L’Inter potrebbe sbaragliare la concorrenza, la pista va tenuta d’occhio.