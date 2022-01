Nuovo attacco a Ronaldo, dall’Inghilterra: “E’ ipocrita”

Ancora polemiche intorno alla figura del campione portoghese Cristiano Ronaldo, che è stato scontento dopo la sostituzione di Rangnick

Cristiano Ronaldo è tornato al Manchester United con la voglia di tornare protagonista nella squadra in cui era diventato grande. Il campione portoghese è stato scontento dopo la sostituzione di Ralf Rangnick nell’ultima sfida di Premier League.

Il tabloid inglese “The Sun” subito ha attaccato nuovamente Cristiano Ronaldo dicendo di essere un ipocrita e mettendo nel mirino anche Ralf Rangnick imputandogli di essere troppo debole per un lavoro a tempo indeterminato. Lo stesso portoghese ha commesso l’atto di ipocrisia che sicuramente ha garantito che lascerà il Manchester United quest’estate. La stella non era affatto felice dopo la sostituzione di mercoledì contro il Brentford.

Manchester United, la posizione di Cristiano Ronaldo

Il suo atteggiamento non è considerato tanto gradito visto che non si trattava della prima volta. In passato aveva snobbato i fan camminando dritto lungo il tunnel dopo il pari per 1-1 a Newcastle. Cristiano Ronaldo sembra che pensi solo alla sua persona e non è interessato minimamente allo spirito di squadra. Ancora una volta, durante l’ultima intervista, lo ha dimostrato lasciando intendere che forse potrebbe andare via in estate perché non vede abbastanza ambizioni: “Non voglio essere sesto, settimo e nemmeno quinto. Sono qui per vincere e competere. Non posso accettare che il nostro atteggiamento non sia tra le prime tre della Premier League”.