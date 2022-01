Sfuma de Jong, la Juventus può esultare: colpo da ‘sogno’

Si riapre la pista Kimmich per la Juventus: una pista percorribile in vista dell’approdo di de Jong al Bayern Monaco

La Juventus a caccia di un centrocampista dal Bayern Monaco. I bavaresi sono vicini a Frenkie de Jong: un colpo che farà partire almeno una pedina.

Un centrocampista dal Bayern Monaco per la Juventus. I bianconeri attendono che i bavaresi chiudano la trattativa per Frenkie de Jong, in arrivo dal Barcellona, per sferrare l’assalto decisivo ad uno dei calciatori che lascerà Monaco di Baviera.

Il sogno dei bianconeri resta Joshua Kimmich, classe ’95, centrocampista tedesco classe ’95, tra i punti di forza della formazione guidata da

Julian Nagelsmann. Un colpo difficile da piazzare per la Juventus, vista l’importanza di Kimmich per i bavaresi.

Calciomercato Juventus, Kimmich ma non solo dal Bayern

Valutato circa 40 milioni di euro, Kimmich è legato al Bayern Monaco da un contratto in scadenza nel 2025. Ecco perché i bianconeri potrebbero decidere di fiondarsi su altri elementi che potrebbero lasciare il Bayern dopo l’arrivo di de Jong.

Sono due, infatti, le alternative a Kimmich. Il primo nome è quello di Corentin Tolisso, classe ’94 in scadenza di contratto col Bayern Monaco. Altro profilo interessante in chiave Juventus è quello di Marc Roca, spagnolo classe ’96, quest’anno utilizzato col contagocce da mister Nagelsmann.