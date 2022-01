Milan, delusione Brahim Diaz: il Real Madrid offre un altro giocatore

Il Milan lavora sul calciomercato e pensa a un addio a sorpresa già a gennaio: il Real Madrid si fa perdonare subito

È una stagione tutto sommato positiva quella che sta vivendo il Milan, che vuole raggiungere le posizioni privilegiati della Serie A e al momento insegue l’Inter per provare a conquistare lo scudetto. I rossoneri sono al secondo posto e hanno bisogno di ottenere quasi esclusivamente delle vittorie per restare agganciati lì in alto.

Calciomercato Milan, bocciatura per Brahim Diaz: spunta Isco

I rossoneri intanto lavorano insistentemente sul calciomercato e non è chiara la situazione di Brahim Diaz. L’esterno offensivo prestato dal Real Madrid vive una situazione di alti e bassi e per questo motivo potrebbe esserci una bocciatura definitiva che lo rimanderebbe ai ‘Blancos’.

Stefano Pioli ha detto ieri in conferenza che si aspetta giocate decisive e di maggiore qualità, ma l’addio potrebbe già arrivare a gennaio. In questo caso il Real Madrid potrebbe scusarsi con i rossoneri mettendo sul piatto Isco per non incrinare definitivamente i rapporti tra i due club.

Il centrocampista spagnolo non sta vivendo un buon momento e per questo potrebbe provare a cambiare aria per rilanciarsi.