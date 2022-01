Milan-Juventus ha chiuso le ventitreesima giornata di Serie A. La classifica aggiornata dopo il posticipo

Nel posticipo della 23°giornata di Serie A, si sono affrontate Milan e Juventus. Entrambe sono alle prese con la rincorsa alle nerazzurre: Pioli insegue l’Inter prima, mentre Allegri l’Atalanta quarta.

Dopo un primo tempo equilibrato, in cui il Milan ha dovuto rinunciare ad Ibrahimovic dopo 25 minuti per infortunio, le due squadre si equivalgono anche nella ripresa, molto intensa e piena di contrasti in mezzo al campo. La Juventus – da segnalare una buona prova di Arthur -, prova a tenere in mano il pallino del gioco, senza riuscire ad affondare. I rossoneri invece, vanno a folate ma quando accelerano impensieriscono la retroguardia avversaria. Con il passsare dei minuti, le due compagini hanno pensato a contenere i danni, finendo inevitabilmente per pareggiare 0-0.

Milan-Juventus, tabellino e classifica aggiornata

Milan-Juventus: 0-0

Classifica Serie A: Inter* 53; Napoli 49; Milan 49; Atalanta* 43; Juventus 42; Roma 38; Fiorentina*, Lazio 36; Verona 33; Torino* 32; Empoli, Sassuolo 29; Bologna* 27; Spezia 25; Udinese* 24; Sampdoria 20; Venezia* 18; Cagliari 16; Genoa 13; Salernitana* 10

*una partita in meno