Calciomercato Inter, colpo in attacco: scambio col Napoli

L’Inter continua a godersi il primato in classifica, ma il club nerazzurro è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: pronto lo scambio col Napoli

L’infortunio di Correa ha rivoluzionato i piani di Simone Inzaghi, che dovrà fare a meno dell’attaccante argentino per diverse settimane. Ora dal fronte calciomercato potrebbe arrivare una nuova punta pronta subito.

Tanti i nomi che sono circolati nelle ultime ore per rinforzare il reparto offensivo dell’Inter: l’ultimo sarebbe quello di Andrea Petagna, autore di gol fondamentali con la maglia del Napoli a causa dell’assenza di Osimhen per tanti mesi. Ora con il ritorno dell’attaccante nigeriano l’ex Atalanta si siederà nuovamente in panchina senza trovare spazio: così Inzaghi vorrebbe una punta strutturalmente simile ad Edin Dzeko.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus, Pioli frena ancora: finisce 0-0

LEGGI ANCHE >>> Milan-Juventus, Allegri soddisfatto: “Dobbiamo arrivare tra le prime quattro”

Calciomercato Inter, Petagna nel mirino: Vecino la chiave

Sul punto di dire ci sarebbe anche il centrocampista uruguaiano, Matias Vecino, che non trova più spazio con la maglia nerazzurra anche a causa di vari infortuni che l’hanno tenuto fuori per diverso tempo. Ora il suo obiettivo è quello di tornare ad essere protagonista: l’ipotesi di scambio con il Napoli sarebbe anche gradito al giocatore, accostato anche in passato ai colori azzurri. Ci sarebbe anche la Lazio sulle sue tracce per rinforzare così il centrocampo di Maurizio Sarri, che lo conosce molto bene dai tempi di Empoli. L’ultima settimana di calciomercato sarà ricca così di colpi di scena anche per le big d’Italia.