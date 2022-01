Juventus, il Chelsea fa sul serio: 50 milioni per il top player

Il Chelsea punta il mirino in casa Juventus e sembrerebbe fare sul serio per uno dei top player bianconeri: pronta l’offerta da 50 milioni

Poche emozioni ma comunque un buon punto portato a casa dalla Juventus nel big match a San Siro contro il Milan. I bianconeri non accorciano la distanza dall’Atalanta al quarto posto, ma restano comunque in corsa per la qualificazione in Champions League.

Nel frattempo per quanto riguarda la situazione calciomercato, i bianconeri non sarebbero gli unici a preoccuparsi per i contratti in scadenza. Infatti anche in casa Chelsea le possibili partenze a parametro zero a giugno sembrerebbero essere molte, soprattutto per quanto riguarda la difesa. Così i ‘Blues’ sembrerebbero aver puntato il mirino nella Juventus per rinforzare la propria retroguardia, puntando a uno dei top player juventini. Abramovich è pronto a mettere sul piatto 50 milioni.

Juventus, Chelsea su de Ligt: 50 milioni l’offerta dei ‘Blues’

La lotta scudetto in Premier League sembrerebbe essere già decisa, con il Manchester City che ha staccato le inseguitrici e ora si trova a più nove dal Liverpool e più dieci dal Chelsea, con una partita in meno dei ‘Blues’ e una in più dei ‘Reds’. Nel frattempo a preoccupare la società londinese è la situazione contratti in scadenza, soprattutto in difesa. Infatti Rudiger, Azpilicueta e Christensen a giugno vedranno scadere i propri contratti.

Dunque il Chelsea ha urgente bisogno di nuovi centrali difensivi per la prossima stagione. Così, secondo quanto riportato da ‘Elnacional.cat’, i ‘Blues’ avrebbero messo il mirino in casa Juventus, puntando a Matthiijs de Ligt, centrale arrivato dall’Ajax e ritenuto tra i più promettenti del panorama internazionale. Il Chelsea sembrerebbe essere pronto a offrire 50 milioni in estate per l’olandese, una cifra che però al momento sembrerebbe non convincere la Juventus. Servirà di più per strappare de Ligt alla Juventus in estate.