Calciomercato, Xavi non molla Morata: nuova offerta alla Juve

Il Barcellona tenta la Juventus pur di avere l’attaccante. La proposta fa riflettere Cherubini

La Juventus è tornata in corsa per il quarto posto grazie ad una striscia di nove risultati utili consecutivi in Serie A. La distanza dall’Atalanta si è assottigliata ad un punto – i bergmaschi attendono il recupero con il Torino – e la fase difensiva della squadra è apparsa piuttosto solida. I bianconeri restano meno incisivi in attacco ma tutto potrebbe cambiare tramite l’operazione di mercato con il Barcellona.

Dopo i corteggiamenti di inizio gennaio, Xavi non ha ancora abbandonato l’idea di prelevare Morata. La trattativa con l’Atletico Madrid – proprietario del cartellino dello spagnolo – è avviata, mentre sono da convincere il giocatore e sopratutto la Juventus. Allegri non è disposto a fare a meno di lui, attaccante che gli ha sempre dato garanzie: sono 35 le reti segnate nelle 124 partite in cui è stato schierato dal tecnico toscano. Morata inoltre, è l’unico realizzatore della Juventus assieme a Dybala, soprattuto dopo l’infortunio di Federico Chiesa.

Calciomercato, Xavi insiste per Morata: offerto Dembelè

L’eventuale addio di Alvaro Morata costringerebbe inoltre la Juventus alla ricerca di un altro attaccante. Per convincere i vertici della Vecchia Signora, il Barcellona potrebbe proporre Dembelè: il francese è prossimo alla scadenza contrattuale e i blaugrana sarebbero disposti ad accettare un indennizzo di 5 milioni per liberarlo subito.

Dembelè è un classe 1997, cinque anni in meno del collega spagnolo, ma non è un vero e proprio bomber. Predilige giocare sulla fascia e sfruttare la sua velocità. Con la maglia blaugrana ha realizzato 31 reti in 129 gare, dimostrando di essere un top player nei momenti di piena forma. Saranno decisivi gli ultimi giorni di calciomercato.