Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha messo nel mirino Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan di Stefano Pioli: le ultime notizie di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli continua a perdere terreno in favore dell’Inter di Simone Inzaghi nella corsa alla vittoria del campionato italiano di Serie A.

Dopo la sconfitta interna contro lo Spezia del grande ex nerazzurro Thiago Motta, i rossoneri non sono andati oltre il pareggio contro la Juventus di Massimiliano Allegri in una gara tesissima e con poche emozioni. Sono tre lunghezze di distanza in più che il Milan ha perso nei confronti della Beneamata e che pesano anche in vista del derby al ritorno dalla sosta per le nazionali. Domenica 6 febbraio infatti, la squadra di Stefano Pioli sfiderà l’Inter in quello che potenzialmente è il match decisivo per la corsa scudetto.

Nel frattempo impazza l’ultima settimana di calciomercato con i rossoneri che, nonostante gli infortuni di Tomori e Kjaer, hanno deciso di non operare, almeno finora, in entrata per un difensore. In vista della prossima estate invece, l’urgenza porta al reparto offensivo. Zlatan Ibrahimovic, anche in caso di rinnovo del contratto, non può dare troppe garanzie così come Olivier Giroud, che non è mai riuscito davvero a decollare di prestazioni con la maglia rossonera.

Calciomercato Milan, Guardiola si fa avanti per un top player

Al Milan serve quindi un attaccante e questa informazione potrebbe diventare preziosa anche per il Manchester City di Pep Guardiola. Il club inglese infatti potrebbe utilizzare un suo bomber, Gabriel Jesus, come carta di scambio per arrivare a Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan di Stefano Pioli.

Un’ipotesi potenzialmente interessante per il Milan che non vuole però privarsi di un asset come quello rappresentato da Theo Hernandez. Il no dei rossoneri alla proposta del Manchester City farebbe sorridere anche la Juventus di Allegri che, se non dovesse arrivare Vlahovic, potrebbe proprio ripiegare sul brasiliano del City.