UFFICIALE | L’Atalanta accontenta Gasperini: arriva il nuovo attaccante

Ufficiale il colpo Jeremie Boga per l’Atalanta: il club nerazzurro ha annunciato l’ingaggio dell’attaccane franco-ivoriano

L’Atalanta piazza il colpo Boga: dopo settimane di attesa, arriva anche l’annuncio ufficiale da parte del club nerazzurro dopo l’impegno in Coppa d’Africa per l’attaccante classe ’97.

“Non vedo l’ora di iniziare. È un momento davvero bello per me e la mia famiglia, non vedevamo l’ora di venire a Bergamo” ha dichiarato Boga dopo la firma del contratto che lo legherà all’Atalanta. L’ex Chelsea approda a Bergamo in prestito con obbligo di riscatto. “L’Atalanta è una grande squadra, credo che sia il matrimonio perfetto viste le mie caratteristiche tecniche. Speriamo di poter vincere qualcosa di importante” ha dichiarato Boga.

“Nato a Marsiglia il 3 gennaio 1997 da genitori ivoriani, Jeremie è un attaccante rapido, tecnico e abile a saltare l’uomo: secondo una recente statistica Opta è il calciatore con più dribbling riusciti della Serie A nell’anno solare 2021. Destro di piede, è stato spesso schierato a sinistra per poi accentrarsi e andare al tiro, sfruttando le sue doti nell’uno contro uno, ma può ricoprire diverse posizioni sul fronte d’attacco” recita la nota del club nerazzurro.

Atalanta, ufficiale l’ingaggio di Boga

“Cresciuto nell’Academy del Chelsea dove era arrivato poco più che bambino e dove ha subito mostrato le sue grandi potenzialità tanto da vincere da protagonista la UEFA Youth League (con 4 gol segnati in sei partite e due assist decisivi nella finale con lo Shakhtar Donetsk) e assaggiare nel 2015 la panchina della prima squadra appena maggiorenne, poco prima dei prestiti al Rennes e Granada. In Francia e Spagna, pur giovanissimo, si ritaglia subito spazio e matura le sue prime esperienze professionistiche giocando nei due massimi campionati un totale di 53 partite e segnando anche 4 gol (di cui uno al Barcellona)” prosegue il comunicato ufficiale.

In questa stagione, Jeremie Boga ha racimolato dodici gettoni di presenza, con tre assist. Lascia il Sassuolo con un bilancio complessivo di diciotto gol e dieci assist in 102 partite ufficiali disputate in neroverde.