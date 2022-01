Psg, Donnarumma fa ‘tremare’ Pochettino: il motivo

Donnarumma viene spesso confinato in panchina da Pochettino. Il ko lo costringe a saltare altri match

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al PSG sta procedendo con qualche intoppo. L’ex portierone del Milan, campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini, ha difeso i pali in sole 13 occasioni in questa prima metà di stagione. Pochettino ha scelto infatti di alternarlo con Keylor Navas, esperto estremo difensore che vanta un glorioso passato al Real Madrid.

Navas ha giocato qualche partita in più del collega ma nel prossimo appuntamento nessuno dei due potrà essere presente. Si tratta di Psg-Nizza, ottavo di finale della coppa nazionale francese. Nell’occasione, il tecnico Pochettino dovrà rinunciare ad entrambi i portieri poichè Keylor Navas è in Costa Rica per le Qualificazioni ai Mondiali in Qatar, mentre Donnarumma è out per un infortunio al polpaccio.

Non solo Donnarumma: Pochettino senza portieri in vista del Nizza

La sfortuna ha colpito il Psg. In occasione del match di coppa con il Nizza, Pochettino sarà costretto a fare a meno di Donnarumma e Keylor Navas – infortunio e convocazione in Nazionale -, e del terzo portiere Letellier, costretto a dare forfait per un problema muscolare. Il tecnico potrebbe dunque schierare uno dei giovani estremi difensori della Primavera.

Sfortuna anche per Donnarumma che poteva raccogliere uno dei pochi gettoni concessi da Pochettino. L’auspicio dell’ex Milan è quello di poter tornare in campo per l’andata degli ottavi di Champions League con il Real Madrid, in programma il 15 febbraio.