Dopo l’attacco, la Juventus prova a sistemare centrocampo e difesa. Pronto l’assalto ai due giocatori in Serie A

La sessione invernale di calciomercato volge al termine ma la Juventus non si è ancora placata. L’avvio deludente ha indotto la dirigenza alla ricerca di rinforzi per l’undici di Massimiliano Allegri: l’operazione Vlahovic è soltanto l’inizio di una vera e propria rivoluzione.

In vista della prossima stagione, Cherubini e Arrivabene sono sulle tracce di un difensore ed un centrocampista. Le occasioni non mancano, soprattutto in Serie A. In particolare, a Milano e Napoli ci sono giocatori che non hanno ancora rinnovato il contratto, prossimo alla scadenza di giugno 2023.

Questo significa che in estate la società bianconera potrebbe far leva sulla scadenza per ricevere uno ‘sconto’. Il centrale difensivo in questione è Stefan De Vrij: 30 anni a febbraio, l’interista ha l’esperienza giusta per affiancare Bonucci nella retroguardia bianconera. Il centrocampista invece, è Fabian Ruiz: classe 1996, lo spagnolo ha totalizzato 150 presenze con la maglia azzurra, andando a segno 20 volte e regalando 15 assist ai suoi compagni.

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic: assalto a De Vrij e Fabian Ruiz

Le operazioni non sono del tutto semplici. In primis perchè Inter e Napoli sono due rivali storiche della Juventus. In seconda analisi, difficilmente lasceranno partire i loro campioni per cifre irrisorie. L’operazione Vlahovic inoltre, ha dimostrato a tutti la potenza economica dei bianconeri, pronti a tutto pur di tornare nelle zone altissime della classifica di Serie A. Le trattative potrebbero comunque dar vita a nuovi colpi di scena e saranno influenzate dalle singole volontà di De Vrij e Fabian Ruiz.