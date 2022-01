Calciomercato | Ultimo giorno di trattative: Lazio, arriva Cabral last minute

Ultime ore di calciomercato ricche di colpi di scena: Lazio protagonista con il colpo last minute

Novità da urlo per Juventus, Milan e Inter, le protagoniste della sessione invernale di calciomercato: ultimo giorno ricco di trattative tra acquisti e cessioni. La Lazio piazza il colpo in attacco last minute, prelevando il giovane Cabral dallo Sporting Lisbona.

Ultima giornata ricca di trattative per la sessione invernale di calciomercato:

19:55 – UFFICIALE: Lazio, chiusa la trattativa per Jovane Cabral dello Sporting Lisbona

19:00 – Salernitana, tentativo per Diego Perotti (Sky Sport)

19:00 – UFFICIALE: Pandev passa dal Genoa al Parma

18:00 – Milan, salta il trasferimento di Castillejo alla Sampdoria

17:00 – UFFICIALE: Kulusevski e Bentancur passano dalla Juventus al Tottenham

16:00 – Manchester City, anticipata la concorrenza: UFFICIALE Julian Alvarez (SportMediaset)

15:30 – Lazio, salta Miranchuk: il russo rimane all’Atalanta (SportMediaset)

14:00 – Salernitana, idea Perotti per l’attacco (Sky Sport)

12:35 – Juventus, Ramsey verso il Rangers (Sky Sport)

12:30 – UFFICIALE: Simy dalla Salernitana al Parma in prestito con diritto di riscatto

11.00 – Kaio Jorge verso la permanenza alla Juventus. Si allontana Nandez (Sky Sport)

10.35 – Altro colpo in casa Juventus: arrivato al J Medical il difensore del Frosinone, Federico Gatti, che terminerà in prestito la stagione proprio con il club laziale.

9.48 – Denis Zakaria è arrivato al J Medical per sostenere così le visite mediche di rito con la compagine bianconera: in corso autografi e selfie con i tifosi.

9.00 – Ufficiale l’arrivo di Christian Eriksen al Brentford.

8.30 – In arrivo a Torino il prossimo acquisto della Juventus, tutto pronto per le visite mediche di Zakaria.

La Lazio piazza il colpo a cinque minuti dalla chiusura del calciomercato invernale, prelevando il giovane attaccante Jovane Cabral dallo Sporting Lisbona. Salta invece l’affare Castillejo tra Milan e Sampdoria.