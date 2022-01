Calciomercato Juventus, rinnovo in bilico: Zakaria cambia le carte

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato: in arrivo il centrocampista svizzero Denis Zakaria, cambiano le dinamiche con Allegri

Tutto pronto per una seconda parte di stagione ricca di colpi di scena: la Juventus si è rinforzata con innesti funzionali a centrocampo e in attacco. Ora potrebbe esserci il rinnovo in bilico per il bianconero, che sarebbe sul punto di finire anche in panchina.

Come svelato dal giornalista Tony Damascelli ai microfoni di Radio Radio, lo stesso Massimiliano Allegri potrebbe cambiare idea di formazione con i nuovi acquisti formalizzati nelle ultime ore: “Tramezzani mi ha detto che con l’arrivo di Zakaria a centrocampo, la Juventus potrà sostenere il peso delle tre punte Dybala, Morata e Vlahovic“. In questo modo con l’innesto del giocatore svizzero, Cuadrado potrebbe sedersi in panchina con l’allenatore livornese pronto a rilanciarsi con il 4312.

Leggi anche –> Lascia la Juventus, via con lo scambio: che ‘scippo’ a Mourinho

Leggi anche –> Calciomercato Juve e Napoli, occasione ‘gratis’: offerto il parametro zero

Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: le ultime

Lo stesso Allegri è pronto a cambiare idee di formazione inserendo anche Morata e Vlahovic in attacco come duo offensivo. In bilico così il rinnovo contrattuale di Juan Cuadrado, che ha svelato nei giorni scorsi ciò che potrebbe accadere: “Siamo tranquilli, dobbiamo solo lavorare e far lavorare la società. Aspetteremo. Loro sanno quello che vogliamo, siamo contenti qui. Vedremo cosa accadrà”. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e al momento non ci sarebbero novità per quanto riguarda il suo prolungamento. Con il possibile cambio di formazione, il jolly colombiano potrebbe così pensare all’addio a parametro zero.