Milan, buone notizie per Pioli in vista del derby: un ritorno in gruppo

Il Milan dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali sarà impegnato nel derby contro l’Inter: per Stefano Pioli finalmente una buona notizia

Il campionato di Serie A scalda i motori dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali e si prepara a tornare in campo. Chiusa anche la sessione invernale di calciomercato, la concentrazione sarà totalmente per il campo. In casa Milan in particolare si lavora per il big match in programma sabato alle 18, ovvero il derby contro l‘Inter.

La stracittadina milanese non sarà solamente una questione di rivalità, ma sarà importante anche per la corsa scudetto, con i rossoneri che sono scivolati a meno quattro dai ‘cugini’ nerazzurri, che hanno anche una partita da recuperare. Così in vista del derby, Stefano Pioli può finalmente sorridere. Un giocatore è tornato ad allenarsi in gruppo.

Milan, Tomori torna in gruppo: Ibrahimovic ancora in dubbio

Il Milan è atteso dal derby contro l’Inter in programma sabato alle 18. Per i rossoneri sarà un crocevia importante per capire quanto ancora la rimonta scudetto possa essere raggiungibile o meno. Per questo motivo Stefano Pioli spera di avere a disposizione la migliore formazione possibile.

Buone notizie arrivano sicuramente dal reparto difensivo. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Fikayo Tomori quest’oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, almeno per la prima parte. Una buona notizia per Stefano Pioli, così come il ritorno di Franck Kessie a centrocampo, tornato dalla Coppa d’Africa e allenatosi in gruppo regolarmente. Le brutte notizie però riguardano ancora una volta Zlatan Ibrahimovic, ancora ai box per il fastidio al tendine d’Achille. Lo svedese anche oggi si è allenato a parte, ma Stefano Pioli spera ancora di recuperarlo entro sabato, per una partita che potrebbe decidere le sorti del campionato milanista.