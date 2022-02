In Coppa Italia l’Inter è già sicura dell’approdo in semifinale e attende una tra Milan e Lazio: le due avranno però pesanti assenze in caso di passaggio del turno

A essere certa di giocarsi la semifinale di Coppa Italia al momento è solo l’Inter. I nerazzurri ieri hanno infatti vinto senza particolari patemi contro la Roma per 2-0, grazie al gol di Dzeko dopo due minuti e l’eurogol di Sanchez nella ripresa. Questa sera, sempre a San Siro, si sfidano Milan e Lazio per ottenere il secondo posto in semifinale e raggiungere proprio la squadra di Inzaghi.

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter © LaPresse

Sia i rossoneri che i biancocelesti però in caso di passaggio del turno dovranno fare a meno di giocatori importanti in semifinale. Il giallo ricevuto questa sera li costringerà a saltare l’andata della semifinale contro l’Inter.

Coppa Italia, Tonali e Luiz Felipe ammoniti in Milan-Lazio: saltano la semifinale

Altro quarto di finale affascinante a San Siro, che vede affrontarsi ancora una volta una squadra milanese e una capitolina. Milan e Lazio si sfidano per raggiungere l’Inter in semifinale, che ieri ha battuto la Roma. Match importante e ovviamente sentito dalle due parti vista la posta in gioco, e anche le ammonizioni lo dimostrano.

Infatti il primo a essere ammonito è Luiz Felipe, che per fermare Theo Hernandez si prende il cartellino giallo, che essendo diffidato lo costringerà a saltare l’andata dell’eventuale semifinale. Non può sorridere nemmeno Pioli, perché anche Sandro Tonali era diffidato e dopo venti minuti riceve un giallo pesante, che gli farà saltare l’eventuale nuovo derby.