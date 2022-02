Milan, Theo Hernandez ha rinnovato: adesso è UFFICIALE

Theo Hernandez ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con il Milan: lo rende noto il club rossonero tramite un comunicato

I tifosi attendevano impazienti la firma sul contratto, che ora è arrivata. Theo Hernandez continuerà ancora per tanto tempo ad essere un giocatore del Milan. È ufficiale il rinnovo del terzino francese, che ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2026. Non c’è mai stato dubbio alcuno: sia l’ex Real Madrid che il club rossonero volevano proseguire il cammino insieme e per l’annuncio era solo questione di tempo.

Nella giornata di ieri l’agente del calciatore si è recato a Casa Milan per limare gli ultimi dettagli e mettere nero su bianco. Missione compiuta: Pioli potrà fare affidamento su uno dei suoi elementi di punta per numerose altre stagioni e insieme proveranno a centrare traguardi molto importanti.

Milan, UFFICIALE il rinnovo di Theo Hernandez

Di seguito il comunicato del club rossonero: “AC Milan – si legge – è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Theo Bernard François Hernandez fino al 30 giugno 2026. Theo è arrivato al Milan nell’estate 2019 e ha mostrato subito le sue qualità sul terreno di gioco, meritandosi l’ammirazione e l’affetto di tutti i tifosi rossoneri in tutto il mondo. Dopo 108 presenze, 19 gol e 18 assist, Theo Hernandez e il Milan proseguiranno insieme il loro cammino“.