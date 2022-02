Juventus, obiettivo nel PSG: scambio con Alex Sandro più soldi

La Juventus inizia a pensare a un colpo dal PSG per la prossima estate: sul piatto il cartellino di Alex Sandro più soldi

Non c’è respiro tra una sessione di calciomercato e l’altra. Terminata la sessione invernale, in cui la Juventus ha dato il benvenuto a Vlahovic e Zakaria, adesso i bianconeri pensano anche a un colpo sugli esterni. In particolare è la corsia sinistra quella che la Juventus vorrebbe rinforzare.

Il mirino della società bianconera sembrerebbe essere puntato in casa PSG, dove i talenti sicuramente non mancano. Per arrivare all’obiettivo tra le fila dei parigini la Juventus potrebbe pensare di inserire nell’affare il cartellino di Alex Sandro e non solo.

Juventus, Kehrer nel mirino: Alex Sandro più soldi sul piatto

La stagione che sta vivendo Alex Sandro con la maglia della Juventus non è certamente tra le migliori. Fino ad ora ha collezionato 28 presenze, trovando anche la via del gol una volta. Così i bianconeri starebbero pensando di inserirlo nell’affare per rinforzare la retroguardia.

L’obiettivo della Juventus sarebbe Thilo Kehrer, difensore centrale del PSG con contratto fino al 2023. Per arrivare al centrale classe 1996 i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto proprio il cartellino di Alex Sandro e non solo. Oltre al brasiliano verrebbe aggiunto un conguaglio economico di 18 milioni di euro. Dunque sacrificato il brasiliano per mettere a segno il colpo parigino.