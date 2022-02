Inter-Liverpool, le formazioni UFFICIALI: Vidal titolare

Inter e Liverpool si sfidano per gli ottavi di finale di Champions League: le formazioni ufficiali del match vedono Vidal dal primo minuto

Dopo dieci anni l’Inter torna a giocare un ottavo di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi nella fase a gironi è riuscita a qualificarsi come seconda dietro al Real Madrid, pescando poi il Liverpool nell’urna di Nyon, con sorteggio ripetuto per via di un errore nello svolgimento.

La squadra di Klopp ovviamente fa paura, visto il bottino di sei vittorie su sei nel difficile girone con Atletico Madrid, Porto e Milan. Questa sera Inzaghi dovrà fare a meno di Barella e decide di puntare su Vidal.

Inter-Liverpool, Vidal sostituisce Barella: le formazioni ufficiali del match

La notte più importante della stagione per l‘Inter è arrivata, ed è quella di oggi contro il Liverpool. Per la prima volta dopo dieci anni i nerazzurri tornano agli ottavi di finale e sfideranno i ‘Reds’ di Klopp. Inzaghi dopo l’espulsione contro il Real Madrid si trova costretto a rinunciare a Nicolò Barella, che verrà sostituito da Arturo Vidal. Mentre Klopp a centrocampo decide di dare spazio a Elliott. Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mane. All. Klopp