Nella partita di Champions League tra Inter e Liverpool arriva la tegola nel primo tempo per Inzaghi: esce per infortunio

Prima frazione tra Inter e Liverpool ricca di emozioni, in cui i nerazzurri hanno avuto l’atteggiamento giusto. Rammarico per la squadra di Inzaghi per una traversa colpita da Calhanoglu all’interno dell’area, che aveva fatto sobbalzare i tifosi interisti.

Occasioni da una parta e dall’altra, ma le brutte notizie per Simone Inzaghi arrivano dalla difesa. Uno dei centrali probabilmente non rientrerà in campo nella ripresa a causa di uno scontro aereo che lo ha messo ko.

Inter-Liverpool, paura per de Vrij: problemi alla vista

Inter che nella prima frazione di gioco nell’ottavo di finale contro il Liverpool è riuscito a tenere a bada le qualità dei singoli avversari, rischiando anche di andare in vantaggio con la traversa colpita da Hakan Calhanoglu. A preoccupare Simone Inzaghi però sono le condizioni di Stefan de Vrij.

Il difensore olandese dopo uno scontro aereo ha subito un colpo alla testa e sembrerebbe avere problemi alla vista e conseguenti problemi di equilibrio. Negli ultimi minuti di gioco si è accasciato a terra chiedendo l’intervento dei medici e nella ripresa sembrava non riuscire a tornare in campo. Invece ad inizio secondo tempo de Vrij è tornato in campo rassicurando l’ambiente nerazzurro.