Calciomercato, il big rifiuta il Tottenham: il Milan prova il sorpasso

Il Milan continua a lavorare attivamente sul fronte calciomercato per nuovi innesti di assoluto valore: la società rossonera pronta al colpo

Novità importanti in ottica futura per il Milan: la società rossonera è al lavoro per essere protagonista anche per i prossimi anni con innesti di assoluto valore.

Non si ferma il lavoro della società rossonera, sempre molto attiva sul fronte calciomercato. L’obiettivo del Milan è quello di investire anche per il futuro per essere protagonista anche a livello internazionale. Tanti i profili monitorati dalla dirigenza milanese per arrivare a giocatori di fama mondiale, vogliosi di riscatto dopo qualche periodo buio.

Calciomercato, Lingard verso l’estero

Come svelato dal tabloid “Express.co” Lingard è stato per anni un punto di riferimento del Manchester United, ma poi si è rotto qualcosa con i Red Devils. Nella scorsa stagione è stato mandato in prestito al West Ham da gennaio in poi dove si è messo in luce nuovamente con nove gol e ben cinque assist vincenti. Ora non è riuscito a trovare tanto spazio ad Old Trafford visto l’imbarazzo della scelta: inoltre, il talentuoso inglese avrebbe rifiutato anche la destinazione Tottenham. Lingard vorrebbe provare un’esperienza all’estero con Milan in pole per l’estate superando anche la concorrenza di Juventus e Inter. Finora per lui sono arrivate soltanto 11 presenze in Premier League con due gol all’attivo: il suo futuro è altrove.