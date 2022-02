Calciomercato, panchina in bilico | Pronto Gattuso

Trema una panchina di Serie A che potrebbe saltare dopo questo weekend: pronto Rino Gattuso

In Serie A una panchina è a forte rischio e già scalpita Rino Gattuso per occuparla. Il Bologna si prepara allo scontro diretto salvezza contro lo Spezia. Una partita che per i rossoblù può essere vitale, alla luce dei pessimi risultati ottenuti nell’ultimo periodo.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, si complica l’affare a zero: insidia dalla Germania

Nelle ultime 5 partite la squadra emiliana ha ottenuto appena un pareggio e 4 sconfitte. In attesa del recupero in casa contro l’Inter, il Bologna è sprofondato al 13esimo posto e un’ipotetica sconfitta contro Spezia vedrebbe la squadra di Thiago Motta scavalcarli in classifica. La panchina di Sinisa Mihajlovic sta iniziando a traballare e non è esclusa una scelta drastica qualora arrivasse un’altra sconfitta.

Mihajlovic a rischio: pronto Gattuso

Sono diversi i nomi che circolano per sostituire il tecnico serbo e quello più caldo è Rino Gattuso, reduce dall’ultima esperienza alla Fiorentina, durata pochi mesi. Il tecnico calabrese non ha neppure iniziato la stagione con la Viola, a causa di divergenze con la società. L’anno scorso, però, al Napoli ha gettato le basi per un progetto solido, fatto di bel gioco e idee.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, gli affari di Maldini | Tesoretto da 200 milioni

L’ex leader del Milan, da allenatore non ha centrato la Champions all’ultima giornata, creando delusione nell’ambiente napoletano, ma il suo percorso è stato importante e ha gettato le basi per un proseguo roseo. Il risultato del Bologna al Dall’Ara contro lo Spezia potrebbe decidere in maniera definitiva le sorti di Sinisa Mihajlovic e anche quelle di Gattuso.