Calciomercato Milan, si complica l’affare a zero: insidia dalla Germania

Dalla lotta scudetto al calciomercato, il Milan pregusta il colpo a zero. Maldini dovrà battere la concorrenza delle big europee

Milan al lavoro in vista dell’anticipo di sabato 19 febbraio con la Salernitana. Partita apparentemente semplice ma che viene resa particolarmente complicata dalla lotta scudetto tra i rossoneri, il Napoli e l’Inter. Arrivate alla vigilia della 26°turno, ogni singolo match diventa fondamentale e decisivo per la corsa al titolo. Intanto, la società pensa al futuro e tiene d’occhio il difensore dell’Ajax.

La difesa del Milan è la quarta del campionato, meglio hanno fatto Napoli, Inter e Juventus. In questi ultimi due mesi, hanno pesato le assenze di Kjaer (out fino a fine stagione) e Tomori, rientrato in campo con la Sampdoria dopo aver saltato quattro match. Le incognite sul rinnovo di Romagnoli, inducono la società alla ricerca di un nuovo difensore. Il ‘mirino’ è stato puntato in Olanda, precisamente all’Ajax, club in cui gioca Noussair Mazraoui. Classe 1997, il terzino marocchino è uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo. Ciò significa che il Milan non è l’unica società a pregustare il colpo a zero nella prossima sessione di mercato.

Calciomercato Milan, è bagarre per Mazraoui: piace anche a Barcellona e Borussia Dortmund

Già, Mazraoui ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e difficilmente rinnoverà con l’Ajax. Il Milan dovrà dunque sedersi di nuovo allo stesso tavolo di Mino Raiola – procuratore del giocatore – per trovare l’accordo decisivo. Maldini e Massara dovranno essere abili a superare la concorrenza di altre big europee come Borussia Dortmund, Barcellona.

In particolare, stando alle indiscrezioni di ‘Fussbaltransfers.com’, il club tedesco sarebbe in vantaggio per Mazraoui. Il Milan è tenuto ad ‘affrettarsi’ per poter portare il nuovo talento dell’Ajax alla corte di Pioli.