Calciomercato Juventus, il centrocampista per l’estate arriva dalla Premier

La Juventus è sulle tracce di Abdoulaye Doucoure, centrocampista dell’Everton di Gerrard: le ultime notizie di calciomercato sulla squadra di Allegri

La Juventus di Massimiliano Allegri, stasera allo Stadio Olimpico Grande Torino, sfiderà il Toro di Ivan Juric in occasione della giornata numero 26 del campionato italiano di Serie A.

I bianconeri, in pieno rilancio dopo un inizio di stagione non particolarmente esaltante, stanno risalendo la classifica e sono a caccia di un posto in Champions League per la prossima stagione. Gli arrivi nella sessione invernale di calciomercato hanno rinforzato, e di molto, l’organico a disposizione dell’allenatore livornese. Dusan Vlahovic è arrivato in Piemonte dalla Fiorentina di Rocco Commisso e Denis Zakaria è stato il nuovo acquisto per la mediana della Vecchia Signora. Due arrivi che hanno aumentato la potenza di fuoco della Juventus che sta lavorando anche in vista della prossima stagione.

La Vecchia Signora è infatti a caccia di ulteriori rinforzi per il centrocampo. Giocatori in grado di dare qualità e quantità alla linea mediana di Massimiliano Allegri. Inoltre, visti i tanti soldi spesi a gennaio, la Juventus è al lavoro per dei colpi possibilmente non troppo dispendiosi. In quest’ottica, attenzione al profilo di Abdoulaye Doucoure, centrocampista dell’Everton di Steven Gerrard.

Calciomercato Juventus, tutti i numeri dell’obiettivo Doucoure

Doucoure è uno dei giocatori potenzialmente più interessanti dalla Premier League per il campionato italiano di Serie A. Il centrocampista francese ha una valutazione di oltre 20 milioni di euro, una cifra alta, ma con un possibile vantaggio per la Vecchia Signora. L’ex giocatore del Wolverhampton è infatti in scadenza di contratto nel 2023 e ciò potrebbe portare i Toffees a fare uno sconto sul cartellino di Doucoure nei confronti della Juventus che potrebbe anche ragionare su qualche contropartita, come ad esempio Adrien Rabiot, anc’egli in scadenza nel 2023.