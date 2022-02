Il derby incendia il mercato, non solo Bremer: la Juve dice no a Cairo

Notte di derby a Torino con la Juventus che affronterà la compagine granata, allenata da Ivan Juric: scambio, ma i bianconeri rifiutano

Saranno mesi intensi per la Juventus per completare la rivoluzione messa in atto a partire da gennaio: asse bollente con il Torino, prossimo avversario dei bianconeri.

Una sfida avvincente tra Juventus e Torino per un derby sempre più equilibrato. Il lavoro di Ivan Juric è stato immenso fin dal suo arrivo sulla panchina granata, ma i bianconeri continueranno a risalire in classifica dopo un inizio da dimenticare. Così nel mirino ci sarebbe il difensore brasiliano Bremer, che ha rinnovato da poco il suo contratto con i bianconeri. Ma non solo: Singo è stato protagonista fin qui di mesi interessanti attirando così i migliori club d’Italia, tra cui anche i bianconeri.

Calciomercato Juventus, scambio per Kaio Jorge

Così la Juventus sta valutando anche il futuro del talentuoso attaccante brasiliano, Kaio Jorge, ma il suo futuro è sempre in bilico. Con l’arrivo di Vlahovic ormai gli spazi per lui sono chiusi del tutto, ma il club bianconero non avrebbe intenzione di cederlo dopo la suggestione di Cairo di inserirlo nella possibile trattativa per Singo. Rifiuto totale per il giocatore da parte della Juventus, che continua a credere nelle sue qualità anche in ottica futura.