Calciomercato, Cristiano Ronaldo addio: il piano di Mendes

Cristiano Ronaldo potrebbe subito cambiare aria dopo il ritorno al Manchester United. Il campione portoghese non sarebbe più contento: Mendes spinge

Può cambiare subito destino: Cristiano Ronaldo è sempre alle prese con il suo futuro dopo l’addio alla Juventus e il trasferimento in estate al Manchester United.

Soltanto negli ultimi giorni è arrivato il suo primo gol nel 2022 con i Red Devils, con la sua voglia di essere sempre protagonista riportando anche il Manchester United tra le prime quattro della Premier League. L’impresa è ardua vista la concorrenza molto agguerita: inoltre, il suo futuro resta in bilico con l’idea anche di lasciare subito la terra inglese per un’altra avventura entusiasmante su consiglio del suo agente Jorge Mendes.

Calciomercato, Mendes spinge per l’addio di Ronaldo

Così il potente procuratore Jorge Mendes potrebbe pensare al suo futuro al Paris Saint Germain con un anno di contratto con bonus per presenze e gol. Si tratterebbe di un’operazione super complicata, ma il noto agente portoghese spingerebbe per questa soluzione in ottica futura. Idee suggestive in vista della prossima stagione con la sua volontà di essere protagonista ancora per diversi anni in campo internazionale. Ronaldo vuole terminare alla grande la stagione con i Red Devils per poi prendere una decisione per quanto riguarda ciò che verrà nei prossimi mesi.