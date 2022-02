Inter, squalifica Bastoni: la decisione UFFICIALE sul ricorso

L’Inter ha fatto ricorso per la squalifica di due giornate comminata ad Alessandro Bastoni: ecco la decisione della Corte d’Appello

Sono passate due settimane dalla sconfitta, in rimonta, nel Derby della Madonnina e l’Inter di Simone Inzaghi ‘sconta’ ancora l’amaro ko di San Siro. Al termine della gara, Alessandro Bastoni ha rivolto un’espressione ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, procurandosi una squalifica di due giornate.

Se la prima è stata già scontata nel match pareggiato contro il Napoli, è adesso arrivata la decisione ufficiale della Corte d’Appello sul ricorso esercitato dal club campione d’Italia che spera di avere a disposizione il centrale già contro il Sassuolo.

Inter, ricorso Bastoni: la decisione UFFICIALE

La Corte d’Appello non ha, purtroppo per Simone Inzaghi, portato negli ultimi minuti buone notizie per Alessandro Bastoni.

Il difensore classe 1995 dovrà quindi saltare anche la gara di domani pomeriggio contro il Sassuolo: il ricorso della società meneghina è stato ufficialmente respinto.